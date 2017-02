Nye parkeringsregler i Købehavn – her kan du se zoner og priser

Københavns Kommune ændrer endnu engang parkeringzonerne i København. Det betyder færre gratis parkeringer, og flere regler du skal holde styr på, når du besøger byen.

Derudover kommer der en ny gul betalingszone, som dækker ydre Østerbro, ydre Nørrebro og store dele af Valby. Den dyreste og røde zone udvides.

Miljøklassificering

For først gang har Københavns Kommune opgjort priserne på beboerlicens efter bilernes miljøklassificering. Det betyder, at der er væsentlige forskelle på, hvor meget en elbil eller en A+ bil skal betale årligt mod en bil fra klasse C og ned.

Mikonomi.dk har gjort det overskueligt for dig at få et overblik over de nye ændringer. Om du er beboer, jævnligt besøgende eller helt grøn i København, er her alt den information, du skal bruge.