Ny brændstofmåling kan æde afgiftssænkning

Det er VW's skyld

Men omregningsformlen bliver også gældende i Danmark, og dermed kan det få betydning for prisfastsættelsen af alle nye biler, hvis ikke Skat ændrer de skalaer, som afgifterne fastsættes efter.

WLTP har været undervejs i adskillige år, men reglerne for målingen blev strammet betydeligt som følge af VW-skandalen.

Efter Dieselgate har man således indført et begreb der hedder "Real Driving Emissions" (RDE), på dansk "Reel Kørsels udledning", som betyder, at det udslip, som bilen er godkendt til at udlede jævnfør laboratorie-målinger, også skal gælde ude i trafikken.

Det gælder både for benzin og diesel-motorer. RDE gælder dog ikke for CO2, og dermed brændstofforbruget, men kun for udledning af NOx og partikler.

En anden stramning gælder hvilke biler, de officielle målinger skal laves på.

Hidtil har fabrikkerne sendt prototyper, som måske har været optimerede til formålet. Efter de nye regler skal den bil, der måles på, tages tilfældigt fra samlebåndet, og EU vil foretage løbende kontrol, og myndigheder kan til enhver tid plukke en tilfældig bil på samlebåndet ud til kontrolmåling, som da kun må afvige 5 procent.