Nu kan du bestille din næste bil fra sofaen

Ifølge EU-kommissionens årlige DESI-rapport fra 2017 er Danmark et af det mest digitaliserede lande i EU. 94 % af danskerne er online, og i EU er danskerne de mest aktive på internettet vurderet i forhold til brugen af shopping, netbank og onlineindhold som video, musik, spil etc. Hele 84 % af danskere, der er online, bruger også internettet til shopping.

Volkswagen vil være der, hvor kunderne er. Om det er ude hos den lokale Volkswagen-forhandler eller på diverse digitale platforme. Volkswagen vil smelte den digitale og analoge kundeoplevelse sammen, og et eksempel på dette var da vi i slutningen af 2016 introducerede muligheden for at købe en Up på nettet. Med få klik kunne man erhverve sig en ny Up og få den leveret indenfor 10 hverdage.

”Vi kan se forberedelsen inden besøg i forretning eller værksted og digital selvbetjening vinder frem for vores kunder. Mange kunder har i dag inden et besøg benyttet vores car configurator, booket tid på værksted online eller benyttet andre digitale løsninger. Derfor er det nærliggende at tilbyde endnu mere convenience til kunder, der ønsker at privatlease populære modeller som f.eks. Golf"

siger Michael Stein, Head of Marketing Semler Distribution.