VW Phaeton 3,0 TDI: Brugt luksusbil for dig med luft i bilbudgettet

Fra første sekund, du stiger ind, er det tydeligt, at kvaliteten er i særklasse. Sæderne er fantastiske, komforten i top og specielt på bagsæderne får du fornemmelsen af at være kørende på første business­class.

Teknisk set har Phaeton også i en klasse for sig. For til trods for, at modellen var på markedet i over et årti, har der ingen tilbagekaldelser været. Det er tegn på, at modellen vil holde mange kilometer.

Tjek stempler i servicebogen

Bagsiden af medaljen for en stor luksusbil får du desværre hurtigt at mærke i det daglige. Du kommer aldrig til at køre Phaeton på et lille budget.

Start med at gennemgå servicebogen for stempler. Det er vigtigt, at stemplerne stammer fra VW, da dette er en specialbil, som ikke alle mekanikere er i stand til at arbejde ordentligt på.