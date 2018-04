Klovneskoen bliver sommerklar

1.457 kr. for en kobling

Jeg fandt, hvad jeg søgte hos en tysk leverandør, som solgte et eksemplar inklusive trykplade og udrykkerleje for den beskedne sum af 1.457 kr. inklusive forsendelse.

Jeg skulle have betalt over det dobbelte for en kobling, der var pakket ind i en original BMW-æske, så valget var meget nemt. Nu manglede jeg blot en til at skifte den. Med lidt erfaring kunne det godt være gjort selv, men jeg har det klar bedre med at lade en specialist gøre det.

Det er en forholdsvis simpel operation, som alle mekanikere burde kunne udføre, men som entusiast vil jeg gerne være sikker på, at tingene bliver gjort ordentligt.

Byg-selv-helikopter

En bekendt ledte mig på sporet af en gut ved navn Henrik Friis, der står bag firmaet HF Motorsport. Han blev i tidernes morgen udlært hos BMW, og har siden haft en stor forkærlighed for BMW.

Siden har han åbnet sit eget værksted i Glumsø på Sydsjælland. Det fungerer som et helt almindeligt værksted, men bilerne og helikopteren (ja, du læste rigtigt) afslører, at det ikke er et helt almindeligt værksted.

Henrik Friis flyver nemlig også helikopter. I stedet for at købe et færdigsamlet eksemplar, købte Henrik en byg-selv-helikopter, og samlede den. Med det i baghovedet er jeg ikke i tvivl om, at han sagtens kan overskue et koblingsskift på min Z3.

Det lader til, at der er styr på tingene hernede.