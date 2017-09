Ja, din biler ruster stadig. Og det er nu, du skal gøre noget ved det

Derudover er der en anden gevist.

- Folk resonerer sig ofte frem til, at de ikke skal beholde bilen så længe, at de har glæde af en livsforlængende rustbeskyttelse, men dels kan det ende med, at man beholder bilen længere end planlagt, dels gør en rustbeskyttelse det lettere at sælge bilen som brugt, fordi en rustbeskyttelse signalerer over for en ny køber, at den forrige ejer har vedligeholdt og bekymret sig om bilen, påpeger Søren W. Rasmussen.

En rustbeskyttelse koster fra 3.000 kr., og ifølge FDM skal man gå efter et af de anerkendte firmaer.

- En efterbehandling af en moderne bil kræver indsigt i både bilens opbygning og de produkter, der skal bruges. Mange nye biler er forsynet med plastafskærmninger, som skal afmonteres for, at bilen kan beskyttes ordentligt. Desuden benytter en professionel rustbeskytter forskellige produkter forskellige steder på bilen. En og samme bil kan godt være rustbeskyttet med både olie- og voksbaserede produkter, og det er vigtigt, at man bruger de rigtige produkter de rigtige steder på bilen. Derfor bør man bruge et professionelt firma, siger Søren W. Rasmussen.

Han advarer mod suspekte tilbud, der er langt billigere.

- Man får man betaler for, siger Søren W. Rasmussen.