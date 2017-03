Interview: 4 hurtige til dækspecialisten

FDM udsendte sin store test af sommerdæk i forrige uge. En Bil Magasinet-læser har et par opklarende spørgsmål, så dem har vi stillet direktøren for Dækimportørforeningen, Kenneth Saust.

1. Hvad betyder det, når et dæk er mærket M+S?

- M+S står for ”mud and snow” og er en mærkning som man bruger på både vinter- og 4x4 dæk. I lovens forstand skelner man udelukkende mellem M+S-dæk og ”almindelige” dæk, og trafikstyrelsen vil anerkende et M+S dæk som et vinterdæk. I virkelighedens verden behøver et M+S dæk dog ikke at være særligt vinteregnet. I dag er det praksis for dækproducenterne at tilføje et ”snefloksymbol” til M+S mærkningen på dæk udviklet til egentlig vinterbrug. Bruger du M+S dæk behøver dækkene ikke at være godkendt til samme hastighed som bilens typegodkendte tophastighed. Det skal de hvis du kører med sommerdæk.

2. Hvorfor er dæk til en crossover som Qashqai anderledes end til en almindelig personbil med samme vægt?

- Mange crossovers (specielt de lidt mindre af slagsen) kører i dag med dæk, der er identiske med dem man bruger på personbiler. Bilerne er jo i dag udviklet og afstemt til kørsel på fastbanet vej. Nogle crossovers kan være monteret med dæk, der er lidt mere robuste, så de kan bruges til lejlighedvis kørsel uden for almindelig vej (M+S mærkede). Men selvfølgelig skal dækkene kunne ”bære bilen” og vil derfor ofte være med højere belastningsindeks.

3. Hvad skal man vide, når man skal have nye sommerdæk til en bil som en Qashqai?

- Først og fremmest skal man sikre sig, at dækkene rent teknisk passer til bilen (belastnings- og hastighedsindeks). Dernæst skal man vælge ud fra sit behov; bruger man bilen som en personbil udelukkende på almindelig fastbanet vej, skal man vælge et dæk med gode støj- og komfortegenskaber. Kører man lejlighedsvist uden for asfalten (f.eks. hvis man bruger den til at trække en hestetrailer eller lign.), vil det være klogt at vælge et M+S mærket dæk med et mønster, som giver mere trækkraft på løst eller smattet underlag. Det vil være en god ide at drøfte behov og muligheder med din dækforhandler.

4. Nogle førere af firehjulstrækkere følte sig tidligere mere sikre end andre på våd vejbane og kørte derfor hurtigere. Hvordan forholder det sig med den nye generation af høje biler?

- I de glade 4x4-dage (med store Landcruisers, Kingcaps osv.) troede nogle, at naturlovene ikke gjaldt for dem. Det er ikke min oplevelse, at det gælder mere. I dag vælger man ikke en crossover for at opnå ”macho-effekt” men ud fra behov om anvendelighed, plads, trækevne og så videre.

Hvis du vil vide mere om, hvornår du skal skifte fra vinterdæk til sommerdæk, kan du læse branchens anbefalinger lige her.