Hvornår skal vinterdækkene af?

Vi kan så småt dufte foråret, de grønne træer og langt om længe de stabile plusgrader. Det kan derfor være fristende at smide vinterdækkene i garagen, men eksperterne siger, du skal vente lidt endnu.

Det er stadigvæk ikke usandsynligt med slud og nattefrost, og derfor er glatte veje stadig en risiko. Indtil temperaturen ligger fast omkring de 7 plusgrader, rådes vi til at beholde vinterdækkene på. De kolde veje har nemlig stadig stor effekt på bremseevne og vejgreb.

- Vinterdæk er fremstillet af blødere gummi end sommerdæk. Derfor kan vinterdæk bedre stå fast på vejbanen, når temperaturen kommer ned på syv grader og derunder. Under de forhold bliver et sommerdæk hårdt og har ikke samme vejgreb som vinterdækket. Og så har vinterdækket flere lameller og et mønster, der giver dækket et solidt vejgreb, når der er sne eller is på vejen, forklarer Georg Nielsen, der er adm. direktør for Continental Dæk Danmark A/S.

Det er vigtigt, at vi vælger en dæktype, der passer til vores forhold i Danmark. Ofte er starten på foråret vådt og gråt, derfor kan det være dumt at sætte sommerdæk på for tidligt. Og når nu er mere sikre, hvorfor så ikke bare bruge dem?

- Hvis man kører på en meget regntung vej, bør man sætte hastigheden ned for at undgå udskridning, fortæller Georg Nielsen.

Havner man i en situation med aquaplanning, er det også vigtigt, at man ikke går i panik og klodser bremsen. Man skal koble ud og undgå at dreje på rattet, så hjulene fortsat peger lige frem. Lad derefter bilen rulle farten af, indtil den er ude af vandet, og man igen har genvundet vejgrebet.

Selvom de fleste danskere kører med vinterdæk, viser en undersøgelse fra Dækbranchen i Danmark, at næsten 300.000 bilister kører uden vinterdæk i de tre vintermåneder.