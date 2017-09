Har du styr på din trailer? Bliv klar til efteråret med 6 hurtige tips.

4. Fordel vægten jævnt, når du læsser traileren.

En ujævn fordeling af vægten kan nemt gøre din trailer ustabil og få den til at slingre. Du skal specielt være opmærksom på for meget vægt bagerst i traileren, det det øger risikoen markant.



5. Tjek hvor tungt et læs din bil må trække, og hvor mange kilo, du må laste traileren med.

Det er nemt at overlæsse en trailer, da den ofte kan rumme større mængder, end den må køre med. Pas på hvis du kører med sand, grus eller fliser – vægten kommer lynhurtigt for højt op. Traileren kan bryde sammen eller komme i svingninger, når du læsser den for tungt. Se trailerens totalvægt og lastevægt på et skilt på traileren. Og husk, der vanker bøder, hvis du kører med overvægt.



6. Sørg for, at traileren er koblet rigtigt på bilen, og at lygter og blinklys virker.



Og så kan du ellers bare gå i gang med havesaksen og få haven gjort efterårsklar!