Håndværkerbiler er et yndet mål for indbrudstyve

Arbejdsroen er vendt tilbage

Siden låsene blev installeret sidste sommer, har Juul & Nielsen haft et enkelt indbrud i en af deres biler. Før havde de 2-3 om måneden.

Det glæder Peter Hattens og hans kolleger, at de nu igen kan få arbejdsro.

”De mange indbrud har betydet, at der er gået tid med at gøre op, hvad der var stjålet. Vi har også brugt tid på at købe nyt værktøj og har måttet undvære varebilerne, mens de har været på værksted for at få udbedret skaderne. Så de nye låse har virkelig gavnet os,” siger Peter Hattens.

Tyverisikring gør en forskel

Den særligt sikre dørlås er da også et godt værn mod indbrud, lyder det fra Alm. Brands erhvervsdirektør.

Men der er også andre ting, man selv kan gøre for, at varebilen bliver noget mindre attraktiv for en tyv.

”Det er effektivt at fjerne alt værktøj fra bilen, når det er fyraften. Men det kan jo ikke altid lade sig gøre, og så er tyverisikring vejen frem,” siger Peter Flemmer.

Flere sikrer deres varebiler

Hos virksomheden SmartVan, der er specialister i produkter til sikring af varevogne, mærker man en øget interesse for at sikre sig.

”Efterspørgslen er i høj grad båret af irritationen over at skulle undvære varevogn og naturligvis værktøj i en tid, hvor byggebranchen boomer,” siger salgs- og marketingkoordinator, Simon Nielsen.