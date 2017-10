Guide: Sådan gør du, hvis bilen akvaplaner

Den seneste uge har det pisset ned over store dele af Danmark. Samtidig bliver det tidligt mørkt, så det kan være svært at se vand og vandpytter på vejen.

Når det regner, er der to ting, der er vigtige: Hastigheden og dækkenes tilstand. Når der synligt ligger vand på vejen og dine dæk er slidt ned, skal du straks sænke din hastighed.

”Et blødt og dårligt dæk er en dårlig kombination. Hvis du så oven i købet kører for hurtigt, er din bil overladt til akvaplaning, selvom du har gode dæk. I kraftig regn kan det være nødvendigt at bremse din hastighed med så meget som 15-20 km/t for at tillade slidbanemønstre at pumpe alt vandet væk mellem dækkene og vejen,” forklarer Matti Morri, teknisk kundeservice manager i Nokian Tyres.

Gode dæk kan også akvaplane

Selv med gode dæk er faren for akvaplaning reel. I en test af det finske dækmagasin Tekniikan Maailma startede akvaplaning ved et højkvalitets sommerdæk i god stand på en lige vej, hvor der var 6 mm vand på asfalten og bilen kørte med 80 km/t. Med et slidt sommerdæk startede akvaplaningen allerede ved 70 km/t, og et vinterdæk uden pigge klarede sig endnu værre.

Store krav til dækkene om efteråret

Folk bruger ofte deres sommerdæk om efteråret og køber nye om foråret - selv om fordelene ved et godt sæt dæk er størst om efteråret.

"Jo nyere et dæk er, desto bedre fungerer det under alle forhold. Tilsvarende, jo mere slidte dækkene er, jo mindre slidbanedybde, jo større sandsynlighed er der for akvaplaning. Det skyldes, at rillevolumen er for lille til at genne vandet mellem dækket og vejen væk,” siger Morri.