Guide: Sådan designer du en superbil

Hvilke superbiler var vi oppe mod?

Teamet startede med at danne sig et overblik over aktuelle superbiler, bl.a. Lamborghini Murciélago, Koenigsegg, Pagani Zonda, Bugatti Veyron og Saleen S7. Flere af disse ligger tæt op ad det design, man kender fra lukkede Le Mans-racere: En lang, lav karosse med helt plane sider og lange udhæng for og bag - og dertil en dråbeformet kabine som er placeret helt fremme mod forhjulene.

Da målet var ikke at ligne nogen anden superbil, blev der arbejdet på en helt anden opbygning af det grundlæggende design. Designerne ønskede at skabe en bil, der var mere muskuløs, kompakt og med en dramatisk linjeføring, som afspejlede de mange kræfter.

Christian forklarer: “Vi ville skabe et design, hvor vi opbrød de traditionelle superbil-flader, og vi kom op med et mere dramatisk og flydende formsprog. En Pagani har f.eks. én sammenhængende linje, der løber ubrudt fra nederst på fronten, op over forhjulet, videre over baghjulet for at slutte ved hækken. Zenvo består atypisk af tre separate kurver, der krydser hinanden: En over forhjulet, en på siden og en over baghjulet. At kurverne ikke er sammenhængende, skaber dynamik og drama i bilens overflader.”

Det muskuløse udtryk i bilen er inspireret af et rovdyr, som ligger på spring for at angribe sit bytte.

”Bilen er over to meter bred, så der var plads til at designe nogle store spændstige skærme og dermed understrege det aggressive udtryk, Troels og Jesper efterlyste” forklarer Christian.