Guide: Forskellen på vinter- og sommerdæk

Mønsterdybde: Vigtigst på vinterdæk

Færdselsloven fastslår, at dækket mindst skal have 1,6 mm slidbane eller mønsterdybde. Det er alt for lidt ifølge en lang række eksperter såsom FDM og Færdselsstyrelsen. De anbefaler at der mindst 3,0 mm slidbane/mønsterdybde på sommerdækket, og det er endnu vigtigere med mønsterdybden, når der er tale om vinterdæk. Her er anbefalingen, at der mindst er 4,0 mm mønsterdybde.

Sådan vælger du det rigtige vinterdæk

I de senere år er det blevet moderne, at have større dæk og fælge på bilen. Teknisk chef Jesper Sørensen fra Bridgestone Danmark anbefaler imidlertid, at man vælger en vinterdækstørrelse som er lig med standardmonteringen på bilen. Det vil sige, at selv om bilen er udstyret med 18” sommerdæk, som er eftermonterede, så bør vinterdækkene kun være i størrelsen 16”, hvis det er den dækstørrelse som blev leveret sammen med bilen.

Det moderne vinterdæk

Udviklingen af dæk betyder, at kørekomforten og totaløkonomien ved at køre på vinterdæk er markant forbedret de senere år. På et nyt vinterdæk som Bridgestone Blizzak LM35 er rullemodstanden for eksempel nedsat med 10-15 procent, hvilket forbedrer brændstoføkonomien, og samtidig er vejstøjen reduceret med 1,0 decidel udvendigt og 2,0 decibel indvendigt.

FDM: Sommerdæk duer ikke om vinteren

”Det er helt klart, at vi anbefaler at bilen udstyres med vinterdæk af hensyn til sikkerheden. Sommerdæk dur ganske enkelt ikke, hvis man vil køre bil om vinteren i Danmark,” siger Jørgen Jørgensen, leder af teknisk afdeling hos FDM.