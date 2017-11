Fra 1975 til 2018 - se hele Porsche 911 Turbo's historie

Selv om Porsche-eksperter og Bil Revyen fastslår, at Porsche 911 Turbo kom i 1975, så er det faktisk ikke helt rigtigt. Allerede i 1974 modtog Louise Piëch, Ferdinand Porsche’s datter, en helt særlig 911 i fødselsdagsgave. Den lignede en standard Porsche 911, men i motorrummet lå den 3-liters turbomotor, som senere ville blive kendt fra 930 Turbo – der først kom på markedet to år senere.

En sjov detalje ved bilen er, at Louise elskede at male landskabsmalerier inde fra bilen. Så hun parkerede simpelthen et eller andet sted i Alperne, og så gik hun ellers i gang med penslerne. Bilen står i dag i mærkets Classic-afdeling og er jævnligt udstillet på det fabriksejede Porsche-museum i Zuffenhausen.