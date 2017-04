Finansiel eller operationel leasing? Her kan du se, hvad du skal være opmærksom på

Antallet af leasede biler er mangedoblet de seneste år, så andelen nu er oppe over 40 procent af de danske marked. Privatleasing alene udgør mere end 20 procent, viser friske tal fra De Danske Bilimportører. Men hvad dækker leasing over, og hvad skal man være opmærksom på? Det har firmaet LeasingOffer her givet deres bud på:

Hvad er leasing?

I princippet så er leasing, leje af en bil i en længere periode. En leasingkontrakt løber typisk over en periode på 1-4 år, men kan også være kortere eller længere.

Du lejer en bil af et leasingselskab, hvilke betyder leasingselskabet har ejendomsretten over bilen, og leasingtager har brugsretten over bilen. Ved leasing af en bil betaler du en engangsydelse og derefter månedlige leasingydelser for, at have en bil til rådighed.

Der findes grundlæggende to former for leasing, hvilke er operationel leasing og finansiel leasing.

Forskellige former for leasing

Operationel leasing er, hvor leasingtager slipper for alle bekymringer der er forbundet med at have en bil. Alle udgifter til reparationer og service er inkluderet i leasingkontrakten, og det er leasingselskabet der skal betale disse udgifter.

Med operationel leasing får du total budgetsikkerhed, og du ved nøjagtig, hvad det koster dig hver eneste måned at have en bil til rådighed. Når leasingperioden er slut skal du, blot aflevere bilen tilbage til leasingselskabet, og du skal ikke bekymre dig om restværdien eller at sælge bilen med operationel leasing.

De fleste nye biler leases som operationel leasing, men det er også muligt at lease brugte biler på samme vilkår. Her kan du læse mere om operationel leasing af brugte biler.

Finansiel leasing er, hvor du får finansieret en bil igennem et leasingselskab, hvilke betyder leasingselskabet har ejendomsretten over bilen, og du som leasingtager får brugsretten over bilen. Med finansiel leasing skal du selv betale udgifter til reparationer, service osv.

Hvis der ønskes at have reparationer og service inkluderet i leasingkontrakten, er der nogle leasingselskaber der tilbyder dette som en ekstraservice.

Når leasingperioden er slut, skal du anvise en køber til bilen eller selv købe den til den fastsatte restværdi i leasingkontrakten.