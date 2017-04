Familien på ferie: Her er ekspertens bedste råd mod køresyge

Påsken står for døren. Det betyder ifølge tal fra Applus Bilsyn, at 800.000 danskere sætter sig til rette i bilen for at køre afsted på ferie – og så har vi problemet. For samtidig viser en undersøgelse fra Ford, at tæt trafik og kørsel på snoede veje kan gøre to ud af tre personer køresyge. Særligt børn og teenagere på bagsædet bliver let ramt, men ifølge tallene vil op mod en halv million danskere altså opleve køresyge alene i påsken.

Den hollandske professor Jelte Bos har forsket i køresyge og fortæller i en pressemeddelelse fra Ford:

- Køresyge er et komplekst problem. Det er en naturlig reaktion på en unaturlig stimuli, der ikke kan helbredes som sådan. Men vi kan lindre symptomerne.

Sådan skal du køre for at undgå køresyge

I undersøgelsens indledende tests oplevede man, at passagerer var mindre tilbøjelige til at blive køresyge hvis skærme de kiggede på var monteret højere, og man kunne se vejen på hver side af nakkestøtterne. Men kørslen har også stor betydning.

- Mange forældre tror, at deres barn har et problem med køresyge, men det kan faktisk sagtens skyldes, at barnet har et problem med forældrenes måde at køre på, fortæller Jelte Bos.

- Ved at køre mere glidende, for eksempel ved at skifte gear lidt tidligere, kan man komme langt med at reducere kvalmen – og samtidig sparer man brændstof.

Professoren har følgende fem gode råd, hvis man vil undgå køresyge: