Er du klar til at køre på skiferie? Her er 5 tips, der gør din tur nemmere og mere sikker

3. Kend reglerne om snekæder

4. Test vejforholdene på turen

5. Få styr på dokumenter og udstyr, du SKAL have med:

Bilens registreringsattest

Advarselstrekant

Brandslukker

Førstehjælpskasse

Alkoholtester,

Gule refleksvest

Ekstra pærer.

Tjek om du har abonnement på vejhjælp, som dækker på jeres destination og på turen derned. Det er en god ide at kode telefonnummeret til vejhjælp ind i din telefon.

Hvis turen går sydpå, skal du være opmærksom på, at Italien, Østrig og Schweiz kræver snekæder i perioder om vinteren, hvor der er skiltet med det. Skiltningen kan være midlertidig, så du ved aldrig, hvornår du får brug for snekæderne.Kører du under udfordrende forhold som sne og sjap, skal du tjekke, om du har ordentligt vejgreb. Test bilens greb og bremseevne ved at træde på bremsen, indtil hjulene låser. På lange ture skal du gentage testen for at overvåge grebet løbende.Gør kun én ting ad gangen, når du kører i glat føre. Brems før du kører ind i svinget, mens bilen stadig kører ligeud. Løft foden fra bremsen, før du kører ind i svinget, så kan du bruge hele det tilgængelige greb til at styre. Vent med at accelerere, til du retter op, når du kører ud af svinget. Med denne teknik har du langt mere kontrol under opbremsning, styring og acceleration.