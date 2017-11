Er du glad for din bil? Her er de 10 mest typiske vedligeholdelsesfejl

Vi er godt klar over, at vi her på Bil Magasinet nok nyder et olieskift lidt mere end gennemsnittet. Men selvom bilpleje for de fleste gøres mere af pligt end af lyst, er der mange fordele ved at passe på din firehjulede følgesvend!

Du kan spare dig selv for rigtig mange dyre og tidskrævende reparationer ved at sørge for, at din bil har de friske olier, væsker og filtre, den behøver.

Men hvad er egentlig det dummeste eftersyn, du kan springe over?

Vi faldt over en undersøgelse, som CarMD tidligere har lavet i samarbejde med et hold ASE-certificerede chefmekanikere. Her sammenfattede de en liste over de 10 former for vedligehold, der er mest skadelige at forsømme.