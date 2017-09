Her er bilsælgernes tricks

Lige nu går bilsalget lidt langsomt, for folk går og venter på hvordan regeringens finanslovsudspil ender.

Afgiftsnedsættelser eller ej, så er prisen et af de vigtigste parametre når man skal købe ny bil i Danmark. Ifølge Peter Kirring, adjunkt og underviser i salg på biløkonomuddannelsen på Cphbusiness i København, hopper vi på den.

“Prisen er et af de vigtigste parametre for at få dig ind i bilforretningen,” siger Peter Kirring, som uddanner fremtidens bilsælgere og derfor har indgående kendskab til den markedsføring og de tricks, som sælgerne bruger, når de skal have en kunde til at skrive under.

Når først du er kommet ind, er det op til bilsælgeren at gøre sit arbejde så godt, at det ender med, at du skriver under på en slutseddel.

“Det er selvfølgelig ikke alle bilkøbere, der kun fokuserer på prisen. Men det er et vigtigt parameter, når du står konkret og skal vælge mellem enkelte mærker, modeller og udstyrsvarianter. Hos de fleste bilforhandlere kan man få den samme bil i tre varianter. Den billigste er megaskrabet – nærmest helt uden udstyr. Nummer to i rækken er nogenlunde veludstyret, og den tredje er markant dyrere end de to andre. Faktisk er den ofte så dyr, at det slet ikke kan betale sig at købe den,” siger Peter Kirring.