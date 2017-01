Mange siger, at Danmark er et U-land, når det kommer til at være bilentusiast. Men et hurtigt kig ned over listen afslører hurtigt, at 2017-kalenderen er pakket med fantastiske biloplevelser.

Vi har samlet otte af dem, som vi i hvert fald skal deltage i. Der er et hav af andre spændende arrangementer i løbet af 2017, vi har bare lavet vores Top 8... Rigtig godt bilår herfra.