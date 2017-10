5 tips til, hvordan du undgår at få din bil stjålet

Det er aldrig sjovt at komme ud til sin bil, for at finde ud af, at den er blevet stjålet. Der findes heldigvis nogle forholdsregler, som man kan tage, for at gøre det mere besværligt at stjæle din bil. Vi har samlet en lille guide med fem tips til, hvordan du undgår, at din bil bliver stjålet.

1: Brug hovedet

Tænk over, hvor du parkerer bilen. Stil den i garage hvis muligt, så den er væk fra nysgerrige blikke. Stil den ikke et ensomt sted natten over, eller andre lokationer hvor tyven har ro til at bryde ind eller stjæle den.

2: Afbryd strømmen

Du kan installere en afbryder af relæet til benzinpumpe eller batteriet. Det kræver lidt teknisk snilde, men du kan forholdsvis let og frem for alt billigt installere et relæ mellem batteri og startermotor, som kun aktiveres på en særlig måde. Tyve kan dog stadig fjerne bilen med en trailer.