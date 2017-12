5 tips, der får din bil gennem vinteren

3. Undgå den automatiske voks

Du bør holde dig fra vaskeprogrammerne med bilvoks, da laget sprøjtes ud så tyndt, at effekten stort set forsvinder.



”Voksen sætter sig både på vinduer og viskere, og det forringer udsynet og kan føre til farlige situationer. Det kan især være uheldigt om vinteren, hvor det er mørkt og sigtbarheden i forvejen er dårlig,” siger Thomas Ruff. Skal du give bilen voks, skal det foregå med håndkraft.



4. Husk kanter og lister

Den dyreste bilvask tager ofte dobbelt så lang tid som den billige. LeasePlans ekspert opfordrer i stedet til at bruge tiden, du sparer, på at fatte vand og børste og rengøre kanter og lister på døre og bagsmæk. Her sætter sig meget skidt og vejsalt om vinteren, som det er vigtigt at få væk. Og det tager blot nogle minutter.



5. Dæktryk og sprinklervæske er vigtigt

Når du alligevel er på tankstationen, så husk at bruge et par minutter på at tjekke trykket i dækkene. Ikke mindst for sikkerhedens skyld, da det rigtige dæktryk giver det bedste vejgreb på vinterens våde og glatte veje. Du skal også kunne fjerne salt og snavs fra forruden, så husk at tjekke sprinklervæsken, slutter Thomas Ruff.