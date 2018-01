5 bud på familiebiler med plads til 3 autostole

Der er mange fordele ved at have et stor familie, men for hardcore bilentusiaster, kan det volde en del problemer, når der skal klemmes tre autostole ind på bagsædet. I takt med, at sikkerheden er blevet højere, er autostolen også vokset i størrelse, hvilket gør det noget nær umuligt at klemme tre af slagsen ind på bagsædet på en almindelig stationcar. Vi bad jer om hjælp til at få nogle bud på, hvilke seje biler man kunne købe, hvis man har en stor børnefamilie?

Mange af buddene gik på, at man blot skulle købe en Citroën Berlingo til den ene halvdel og så selv kører en lille sportsvogn ved siden af. Men vi har valgt at fokusere på, at hele familien skal havde det sjovt på samme tid. Der var utroligt mange af vores læsere, som påpegede, at Ford S-Max var det perfekte valg – den tidligere generation kunne fås med en lækker, men tørstig 5-cylindret benzinmotor med god lyd og ok med kræfter. Men der er også mange, som mener, at det bliver lige lovligt meget familiecontainer i en S-Max, så her er nogle andre bud.