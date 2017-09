300.000 danske bilradioer mister signalet, er du én af dem?

Den 1. oktober 2017 overgår Danmark fra radioformatet DAB til DAB+. Det sker for at give plads til flere radiokanaler til danskerne. Det betyder, at radioerne i mere end 300.000 biler skal genindstilles og testes for, om de er klar til det nye format.

Hvis man ejer eller kører i en af de over 300.000 biler, som i dag har en DAB-radio installeret, er der særlig god grund til at rette antennerne mod sin radio i den kommende tid. For søndag den 1. oktober lukker det nuværende DAB-signal, og samme dag skifter radiokanalerne til et nyt digitalt signal: DAB+.

Få 3 numre af Bil Magasinet for 99 kr. her

Overgangen til DAB+ kommer til at berøre ganske mange bilister. Ifølge tal fra Branchen Forbrugerelektronik (BFE) var der i 2014 320.000 DAB-radioer i danske biler. Tallet dækker dog over et akkumuleret salg af DAB-radioer i biler, som også omfatter medieanlæg eller GPS med Bluetooth og DAB.

De fleste DAB-radioer kan allerede nu modtage DAB+. Alle DAB-radioer, der er solgt i danske butikker siden 2012, kan som udgangspunkt modtage DAB+. Dette gælder også biler. Men er ens DAB-radio købt før 2012, skal den muligvis udskiftes.