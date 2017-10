3 outsidere, der er værd at overveje

Studenter-GTI på budget: Peugeot 106 GTI

Peugeot 106 GTI er rendyrket køreglæde på et stramt budget. Den var med til at bringe de sjove køreegenskaber tilbage i klassen, som ellers var gået lidt tabt i starten af 90'erne. Her en hurtig guide til at finde det rette eksemplar.