10 hurtige tips til sommerdæk

4. Husk, der er stor forskel på dæk til personbiler, varebiler og SUV-biler. Rådfør dig med fagmanden, så du får de rette dæk hjem.

5. Bed dit værksted om at rense og vaske de sommerdæk og fælge, der skal på. Mudder og snavs på indersiden af fælgen kan skabe ubalance i ellers korrekt afbalancerede hjul. Få også renset de dæk og fælge, der tages af.

Efter dækskifte

6. Husk at tjekke dæktryk ved første tankning. Der er en tabel i dørkarmen ved en af fordørene. Tjek som hovedregel dæktrykket ved hver anden tankning.

7. Husk at få boltene efterspændt hos værkstedet efter 500 km.

Det skal du vide

8. Nogle ejere af de stadig mere populære SUV-biler mener, at terrængående biler bør køre på vinterdæk hele året. Det er forkert. En SUV har sikrere køreegenskaber på sommerveje, når den kører på sommerdæk.

9. Køb altid sommerdæk fremstillet af en anerkendt dækproducent. De ufatteligt billige dæk er som regel også de ufatteligt ringe dæk.

10. At have både et sæt vinterdæk og et sæt sommerdæk på fælge er den bedste løsning. Dit totale dækslid og dermed dækforbrug er det samme, uanset om du lægger det hele på ét sæt dæk eller fordeler det på to sæt dæk. Helårsdæk er et kompromis, fint for nogle, en halv løsning for de fleste. Husk, at de bedste dæk altid skal på bagakslen.

