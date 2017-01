10 fantastiske bilfester du bør opleve i Europa

Du skal finde de gode vandresko frem, hvis du skal til IAA Frankfurt. Den gigantiske biludstilling kan være enormt overvældende for førstegangsbesøgende. Men her er noget for alle, der blot er lidt interesseret i biler.

Inde på området kører der shuttlebusser rundt, så du slipper for at gå alt for meget mellem hallerne. Alle de store bilproducenter er repræsenteret med enorme stande, så hvis du vil have fingeren på pulsen i bilverdenen, så er det en god idé at tage til Frankfurt i midten af september.

Dato:

14. til 24. september

Pris:

Dagsbillet: 14€ - ca. 105 kr.

Børn under 7 er gratis

