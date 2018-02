Verdens skøreste VW Caddy

KUN ET ENKELT SÆDE

Nu lyder det hele måske som en let opgave, men sådan har det slet ikke været. Marty opdagede på et tidspunkt noget rust i taget, og så var der kun én ting at gøre: af med taget og på med et nyt! Men selvfølgelig et custombygget tag i 1,5 mm komposit, der blev limet på. Sådan har det været med alle dele på bilen, og den slags tager tid - lang tid!

Det samme er gældende for kabinen. Her har ALT været strippet totalt, og så startede Marty forfra med at montere sæder, rat osv., præcis hvor han helst ville have dem. Derfor er der også kun et enkelt sæde i bilen - og det er placeret i midten som i den legendariske McLaren F1.

Når Marty først er klatret igennem det store indvendige bur, kan han smyge sig ned i det dybe OMP-sæde. Og her er så god plads, at han kan strække begge arme ud til siderne uden at ramme dørene. Til gengæld er der ikke plads til andre.

- Jeg er jo gift, så jeg har ikke behov for at kunne samle tøser op, slutter af Marty med et kæmpe smil.