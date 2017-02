FXX’eren blev produceret mellem 2007 og 2008 og var en del af Ferraris Corse Clienti-program. En meget eksklusiv klub, hvor ultrarige personer bliver inviteret til at købe specielle udgaver af Ferrari.

Selvom ejerne betalte 22.000.000 danske kroner for FXX’eren, var der ingen af de 29 eksemplarer, der fik lov til at stå i private garager. Ferrari tager sig af bilerne, mens ejerne får lov til at køre deres superbiler ved specielle baneevents.