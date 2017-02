Stort galleri: Strøjer Samlingen har fået en ny og helt unik Aventador

Ifølge Bil Revyen 2017 kører Aventador 43,7 km/t i højeste gear ved 1.000 o/min. Den er angivet til et snitforbrug på 6,3 km/l og har et CO2-udslip på 370 g/km. Hvis Strøjer Samlingen skulle finde på at indregistrere bilen i Danmark, vil den årlige ejerafgift være 13.460 kr. De tørre fakta:

* Topfart: 350 km/t

* 0-100 km/t: 2,9 sek.

* 0-200 km/t: 8,9 sek.

* 0-300 km/t: 24,5 sek.

* Bremselængde 100-0 km/t: 30 meter

Prisen for bilen er ukendt, men Lamborghini sælger dem ikke for under $500.000 fra fabrikken (3,5 mio. kr.). Vi vurderer, at Strøjer Samlingen har måttet betale mere end det, men vi spørger Jørgen, næste gang vi ser ham.