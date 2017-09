Skrumsagers sidste tur: På opdagelse øst for Øresund i formidabel Volvo

Det er blevet tid til min sidste tur for Bil Magasinet.

Jeg har været så priviligeret, at jeg i mere end seks år har fået mulighed for at teste og skrive om noget af det, der interesserer mig allermest; biler.

Til tider har jeg endda fået penge for det, hvilket blandt andet har været tilfældet det seneste knap halvandet års tid som digital redaktør på Bil Magasinet. Er du vimmer, hvor har jeg nydt det.

Men nu har jeg valgt at snuppe en jobmæssig ausfahrt fra den store Bil Magasinet-autobahn, og derfor er det som sagt blevet tid til en sidste tur. Jeg har valgt, den skal foregå bag rattet på en Volvo XC60, og destinationen er et par – for mit vedkommende – uudforskede steder i bilens hjemland, Sverige.