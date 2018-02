I 2015 var det også en Porsche 911 GT3, der stod øverst på skamlen, da de to testdage var overstået, så hvorfor skulle det være anderledes i 2017? Det helt igennem fantastiske ved GT3 er, at det føles som om, den er bygget til to ting: At køre stærkt –og samtidig gøre det utroligt underholdende.

911 GT3 kræver lidt mere af føreren end en 911 GTS, men det er kun, når speederen for alvor presses. Et andet styrkepunkt for GT3 er, at det ofte er muligt at udnytte kræfterne.