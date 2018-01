Det kan virke som helligbrøde at ombygge en specialbil som en Porsche 911 Targa 4 GTS, for den er i forvejen en forfinet og fokuseret bil, der repræsenterer det bedste, mærket formår. Det har ikke forhindret den tyske tuner Mcchip-dkr fra Mechernich i at bygge en Targa GTS om til 911 GT3 RS-look for en kunde.

© Mcchip-dkr