Prisernes himmelflugt fortsætter for klassiske biler

For nyligt gjorde ”Lusso-betegnelsen” comeback i Ferrari´s modelprogram, og det er et gammelt akronym for luksus, som også denne Ferrari 250 GT bærer. Ud af 350 producerede biler er dette nr. 275 i rækken. Den smukke bil tegnet af Scaglietti er undervejs i sit liv blevet totalt restaureret, for at genoprette dens originale stand så godt som muligt. Det var en process der kørte fra 2010-2013, men resultatet er også imponerende, og bilen fremstår nærmest som ny.

© RM Sotheby