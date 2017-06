Klumme: Kom nu BMW – få så sat den M Coupé Concept i produktion!

Enten elsker man Z3 Coupé, ellers hader man den – der er ingen mellemvej. Men det ændrer ikke på, at den de seneste år har fået en lille renæssance – det tydeligeste bevis herpå ser man på de priser, Z3 Coupé handles til.

For bare tre år siden, var priserne helt i bund og du kunne finde en super god BMW Z3 M Coupé med den rigtige 3,2 liters motor med 321 hk. til omkring 150.000 kr. uden afgift.

Dette for længst et overstået kapitel og priserne er mere end fordoblet. Selvfølgelig har det også noget at gøre med, at biler generelt har fået en ny bevågenhed i forhold til alternative investeringsformer.