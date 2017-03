Det beskidte dusin: Her er de hurtige højdepunkter fra Geneve

I Europa er det indiske bilmærke Tata ikke kendt, selv om Tata faktisk ejer Jaguar/LandRover.

I Indien er mærket stort primært inden for pickup og varebiler, selvom mærket også producerer mindre personerbiler, hvoraf to af dem faktisk blev vist på biludstillingen i Genéve.

Ved siden af Tata-standen havde denne bil, en Tamo Racemo sin helt egen stand. Det er en lille sportvogn udstyret med en 1,2 liters, 3-cylindret turbo-motor på 186 hk.

Den er udviklet efter helt nye principper, der skal gøre sportsvognen let at færdiggøre og billig at producere uden at gå på kompromis med køreoplevelsen, og de mener det vist alvorligt.

Prisen er ukendt.