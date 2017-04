Enhver E-type, som kommer med i ‘Reborn’ serien, vil blive sat tilbage til de originale 1960’er specifikationer. Restaurationen sker med dele fra Jaguar Classic Parts og de originale tegninger, så bilen bliver så autentisk som muligt.

- Præsentationen af E-type Reborn er virkelig en spændende udvikling fra Jaguar Classic. E-typen er en af de mest ikoniske sportsbiler i historien, og derfor er vi utrolig glade for at vække udvalgte modeller til live igen. Det bliver både en fornøjelse for os og de respektive ejere, fortæller Tim Hanning, direktør hos Jaguar Land Rover Classic.