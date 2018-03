Et mindeværdigt tilbageblik på familiens sikkerhedscontainer

Volvo 240 blev introduceret i august 1974 som en logisk fortsættelse og videreudvikling af den populære 140-serie. 240 havde en række innovative, tekniske løsninger, hvilket medvirkede til et højt sikkerhedsniveau.

Samtidig benyttede den en del detaljer fra Volvo VESC, som var en sikkerheds konceptbil, Volvo havde vist to år forinden. Det betød bl.a. meget store kofangere, som gav 240 den karakteristiske front. Modellens dynamiske og sikre egenskaber blev godt modtaget, men de æstetiske værdier knap så godt. Designet blev anset for at være kedeligt og kantet.

Efter at de amerikanske sikkerhedsmyndigheder, NHTSA, havde udført en lang række crash test med 240 og dens konkurrenter, blev Volvo 240 brugt som grundlag for fremtidig sikkehedslovgivning i USA for biler, der skulle sælges på det amerikanske marked.