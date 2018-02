Det koster en 13 år gammel Porsche Cayenne Turbo

De første år roste vi Cayenne for den fine kvalitet, men så opstod der problemer med elektronikken. Musik- og navigationsanlæg kunne pludselig gå i sort, der var ustabile p-sensorer og et generelt problem med kontakten til den oplukkelige bagrude. V8-motorerne er utroligt tørstige hvad angår motorolie, og et forbrug på 1,5 liter olie pr. 1.000 km er normalt ifølge Porsche.

En stor bil med stor motor og højt kilometertal lugter af problemer. Du skal have hænderne skruet rigtigt på, for at gå i gang, men har du det, er det ikke et uoverkommeligt projekt. Motor, undervogn og lak virker brugt, men langt fra hærget, og kabinen er forbløffende intakt. Husk den årlige afgift på 9.300 kr. i budgettet.

En gennemkørsel af en S-kurve på en øde bivej til ære for fotografen udvikler sig til en fest. Motoren trækker som en besat okse over 4.000 o/min, og man skal køre virkelig, virkelig stærkt, før Cayenne Turbo så meget som overvejer at begynde at skride ud. Der er masser af kilometer tilbage i den tunge dreng. Og nej, jeg blev ikke skuffet.

Langt fra!