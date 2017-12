9 syrede instrumentpaneler

Dezir er Renaults bud på en grøn og miljørigtig drømmebil. Bil Magasinet har som et af eneste bilblade i verden prøvekørt den eldrevne konceptbil, og det var en oplevelse, journalist Thomas W. Brixen ikke glemmer lige med det samme. Han skrev:



Du åbner døren med en usynlig knap - berør et særligt område ved døren og bilens modsatrettede saksedøre springer op. Selv ikke den største portion svampe og LSD kunne forberede dig på DEZIR’s indre. En kabine, der ligner en mellemting mellem ren NASA-teknologi og lounge-hjørnet i den mest trendy natklub, åbenbarer sig.



Jeg smyger mig ned i det dybe sæde, der faktisk ikke kan kaldes et sæde. Det er reelt bilens bund, der nærmest er udformet som en dobbelt sækkestol beklædt med et læder-skummønster i stil med Louise Campbell’s Prince-stol. Imellem hullerne i mønsteret lyser et pink lys fra LED baggrundsbelysningen. Wow! Rattet er rundt, men alt andet er anderledes end i nogen bil, jeg tidligere har siddet i. Også instrumentpanellerne er baggrundsbelyst med LED-lys i vilde farver, og små film kører i de mange TFT-skærme.



Dezir (fra det engelske desire = begær) har en 150 hk elmotor og en 0-100-tid på 5,0 sek. Rækkevidden er 160 km.

