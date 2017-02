9 hammerslag fra Sotherby's auktion ved Retromobile

Det er ikke svært at forstå det dragende ved Renault charmerende 5 Turbo 2, som er en voldsomt blokked Renault 5 med centermotor.

Der blev produceret i 3.576 Renault 5 Turbo 2 fra 1980 til 1986, og oprindeligt primært med henblik på homologering, så modellen kunne bruges til motorsport.

På Sotherby's auktion i Paris var der både en gade og en racer Turbo 2 på programmet. Af hammerslagsprisen forstås, at racer-versionerne er klart de mest værdifulde. Gadebilen fra 1983 var vurderet til mellem 560.000 kr. og 710.000 kr. men gik for 600.000 kr. plus salær, i alt 670.000 kr.

Rally-modellen, der har græsk hidstore og blandt andet har deltaget i Akropolis-rally, var også fra 1983 1,5 og 1,9 mio kr. gik for 1,7 plus salær: 1,9 mio kr.