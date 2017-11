RS4 spiller diskret med musklerne. Skærmene er pumpet tre cm bredere, og fælgene er op til 20”. Skulle den dukke op i dit bakspejl på Autobahn, kan du kende den på de store luftindtag og et bredt gab dækket af groft gitter i bikubemønster.

Når du trækker ind, vil bagenden med en særlig RS-hækspoiler og to ovale udstødningsrør monteret i et diffusorpanel af kulfiber bekræfte, at det var en RS4 Avant, som brølede forbi.