3 fede japanere til en pris de fleste kan betale

Muligvis det mest eksotiske indslag på vores liste. Efter Honda´s succes med deres omdrejningsvillige R-modeller blev S2000 lanceret i 1999 og var kronen på værket over hvor sportslig, en sugemotor kan laves.

I Europa var motoren på 2,0 liter og 240 hk, men dette brugte eksemplar er importeret fra USA og har derfor en 2,2-liters motor, dog med samme effekt. Den omdrejningsvillige motor, hvor det røde felt først kommer ved 9.000 o/min gør, at bilen skal have tæsk, før dens potentiale udleves, men så gives der også fuld valuta for pengene.

Der er meget få Honda S2000-modeller til salg, og detaljer vedrørende brugte biler er sparsomme.

Årgang: 2005

Km: 35.000

Motor: 4-cyl, 2,2L

HK/Nm: 240/208

Pris: 349.800 kr.

