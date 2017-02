For 25 år siden var der et rimeligt udvalg af forholdsvist billige coupéer i Danmark som Nissan Sunny Coupé, Nissan 100SX ('ægget') og VW Scirocco. I dag er de helt væk, så vi skal længere op på prislisten for at finde de ægte coupéer. De er her dog stadig,

Audi viser netop nu den nye A5 Coupé hos de danske forhandlere. Vi har kørt den billigste diesel, en 4-cyl. 2,0 TDI med 190 hk og 400 Nm. Med 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse kører den 0-100 på 7,7 sekunder, og den kan køre op til 24 km/l. Motor og drivline er særdeles civiliseret og raffineret.

Audi A5 Coupé fås med for- eller firehjulstræk til priser fra 600.000 kr. (2,0 TFSI med 190 hk og manuelt gear).