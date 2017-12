The Cat and the Fiddle

Hvor: Fra Buxton til Cheshire, England

Vejens lidt usædvanlige navn kommer fra en pub, der ligger på rutens højeste punkt. Her ser ikke umiddelbart så farligt ud, men problemet er, at mange kører fuldstændigt hjernedødt stærkt og ender med at crashe ud på markerne eller direkte ind i en modkørende bilist. Hvis du har planer om at køre forbi The Cat and the Fiddle, er det nok en god idé at gemme dig bag en stor lastbil det meste af vejen.