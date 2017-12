12 brugte biler, der kan køre 300 km/t

GT er en kæmpe luksuscoupé for fire personer. Den har kabine i ekstra fed håndsyet læder fra Bentleys berømte sadelmageri på fabrikken i Crewe i England, mens motoren er en 6-liters W12 med to turboladere. Her er permanent firehjulstræk og elektroniske hjælpesystemer, der gør, at du bare kan lægge højre fod ned, hvis du vil fremad - de enorme 19"-fælge har næsten altid vejgreb. Forvent et vist brændstofforbrug, officielt kører bilen ikke mere end omkring 6 km/l. Du kan faktisk komme ud at køre GT for under 5.000 kr. om måneden i leasing med en udbetaling på 80.000 kr. Se tilbuddet fra Bentley Copenhagen.

Topfart 318 km/t

Nypris 2004: 3.600.000 kr.

Pris i dag fra 1,2 mio. kr. på DK-plader

