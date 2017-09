Vinder vild V12-BMW – giver den straks væk

Føler sig priviligeret

Jason Day har udtalt, at han føler sig priviligeret, og at han ønsker at dele ud, så også andre kan få glæde af "gevinsten".Vi kan næppe forestille os, at BMW M760i'eren skal gøre gavn ved at give ture til de aspirerende og studerende caddier. Det er mere tænkeligt, at bilen på den ene eller anden måde omsættes til monetær værdi. I USA hvor bilen blev vundet, har den en værdi i kroner og ører på 156.700 dollars.