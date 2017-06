Vild med hurtige biler? Baby Driver er sommerens bedste og største actionbrag

Humoren spiller som i alle andre af Edgar Wrights film selvfølgelig en central rolle, og særligt Kevin Spacey leverer et par gyldne one-liners, som når han på morbid vis fortæller Baby, ”at Debora ser sød ud – det skulle hun gerne fortsætte med at gøre”. Men også i en scene, hvor en af de lidt mere ubetydelige biroller – der dog stadig fungerer som filmens store comic relief - JD, fortæller om sin halstatovering, hvor der tidligere stod ”HATE”. Nu står der ”HAT”. ”Who doesn’t like hats”, siger han. Eller i scenen, hvor Doc har bedt sin gruppe af håndlangere om at købe en Michael Meyers-maske (læs: den maske, Myers har på i Halloween), og JD så har købt Austin Powers-masker i stedet (Austin Powers spilles jo som bekendt af Mike Meyers).

Yderligere skiller Baby Driver sig ud via sit brug af musik, som er perfekt koreograferet til de ting, der udspiller sig i scenerne. Du lærer hurtigt, at Baby konstant har brug for at høre musik for at holde den tinnitus, han pådrog sig i en ulykkelig barndomshændelse, nede. Når han går ned ad gaden med soulet rockmusik i ørerne, på toppen af verden efter et fuldendt job, mimer og nærmest danser han til upbeat-tonerne, og du fristes til at tro, at du er vidne til en moderne musical, hvis ikke du vidste bedre. Jeg kom i hvert fald flere gange til at tænke på scenen i 500 Days of Summer, hvor vores hovedperson Tom lige havde fået sex – bare uden al fællesdansen til sidst.