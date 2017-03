Denne Chrysler Hemi Firepower-motor var noget af en mundfuld for Davin og Matt fra Youtube-kanalen Hagerty.

Men efter 10 måneders arbejde og mere end 40.000 billeder som dokumentation fik de slebet, skruet, banket, smurt, svejset og poleret sig gennem de store mængder rust for til sidst at stå med et smukt stykke mekanik mellem hænderne.

Herunder kan du se den mildest talt imponerende forvandling.