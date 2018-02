Video: straffer kriminelle ved at knuse deres biler

Skat, told eller narko

Ifølge flere medier er den officielle forklaring, at bilerne er ulovligt importeret eller smuglet ind i landet – og at der derfor ikke er betalt lovpligtige skatter, afgifter og told af dem. En Jaguar med britiske nummerplader kan da også spottes i videoen, selv om det i sig selv ikke bekræfter noget. Det er dog også højst sandsynligt, at knusningen af bilerne har den dobbelt funktion, at den også sender et signal til de narkobaroner, der højst sandsynligt skulle køre rundt i bilerne.Den filippinske præsident, Rodrigo Duterte, har længe ført en hård linje overfor netop narkomiljøet – og hvis man ved at knuse nogle biler uden lovpligtige skatter, afgifter og told også kan ramme de potentielle ejermænd, slås der to fluer med ét smæk.